شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عبد الفضيل برئاسة لجنة القوى العاملة النواب.. وسولاف ومنصور وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عن فوز النائب عادل عبد الفضيل برئاسة وفاز بمقعد الوكيلين النائبة سولاف درويش والنائب إيهاب منصور وفاز بمقعد أمانة السر النائبة الفت المزلاوي.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2.30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.