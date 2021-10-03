تطورات غير متوقعة للإعصار شاهين و الإمارات تطلق تحذيرات مهمة

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أطلقت إمارة أبو ظبي، اليوم الأحد، تحذيرا بشأن تأثيرات الحالة المدارية شاهين، على الطقس في بعض مناطق الإمارة، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ودعت الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر. وجاء في سلسلة تغريدة على حساب مكتب أبو ظبي الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تأثيرات الحالة المدارية شاهين، ستستمر من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل. وبين المكتب: ”تؤثر الحالة المدارية شاهين على الطقس في الإمارة، لا سيما في مدينة العين اعتبارا من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر.. يشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول“. وتابع المكتب: ”نهيب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، وعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن الأودية ومناطق تشكل السيول، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، واستقاء المعلومات من مصادر رسمية“. وأضاف المكتب: ”نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الإثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021، كما سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر“. المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، كان قد أعلن مساء اليوم السبت، بدء تأثير الإعصار ”شاهين“ على الساحل الشرقي للبلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“. وقال: ”بدأ تأثير الحالة المدارية على الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة، وسيصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب من فجر الأحد، وقد يصل خلال هذه الفترة إلى 5 أمتار“. وبين المركز أن ”مركز الإعصار يبعد 410 كيلومترات من سواحل إمارة الفجيرة وتبلغ سرعة حركته 15 كم/ س باتجاه غرب – شمال غرب، ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري (شاهين) نحو سواحل سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة القادمة“. وبين أن تمركز الإعصار المداري ”شاهين“ سيكون ”شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالا وخط طول 60.9 شرقا، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة، ورياح قوية على بحر العرب، وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة“. كما توقع مركز الأرصاد أن ”تؤدي الأمطار إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، فيما ستكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا“.

