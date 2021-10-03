شكرا لقرائتكم خبر عن سر إطلاق اسم «شاهين» على إعصار سلطنة عمان.. مقترح قطري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت جريدة “فري برس جورنال” الهندية سبب إطلاق اسم “شاهين” على الإعصار المداري الذي ضرب سلطنة عمان.

وأوضح الموقع الهندي أن دولة قطر اقترحت إطلاق اسم “شاهين” على الإعصار، وحسب المعاجم العربية، فإن الشاهين هو طائر من الجوارح من جنس الصقر رمادي اللون، يتميز بطول جناحيه وحدة مزاجه، وهو قوي البنية له منسر قصير أعنق، وهو شديد الضراوة على الصيد.

وعاصفة “شاهين” الإعصارية الشديدة النشط حاليا، هي إعصار استوائي على بحر العرب يهدد سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، بعد أن أثرت مؤخرا على أوديشا، أندرا برديش، وولاية البنغال الغربية في الهند.