شكرا لقرائتكم خبر عن ‏سلطنة عمان : إعصار شاهين يصل إلى اليابسة بين الـ6 والـ9 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت السلطات العمانية وصول إعصار شاهين إلى اليابسة بين الـ6والـ9 مساء، فيما تستمر التأثيرات المباشرة للاعصار المداري شاهين على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة ( مسقط 171 ملم ، العامرات

135.8 ملم ).

و توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.1 درجة شمالا وخط طول 58.3 درجة شرقا، ويستمر في حرکته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي (65 كم عن محافظة مسقط و110 كم عن ولاية المصنعة و 190 كم عن ولاية صحار) وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة).

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة خلال اليوم في حين تبدأ محافظة شمال الباطنة بالتأثر خلال

الساعات القادمة برياح شديدة السرعة ( 45 إلى 65 عقدة وأمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) في حين تتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية من مساء اليوم برياح شديدة السرعة ( 40 إلى 50 عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 100 إلى 300 ملم ) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 70 ملم)، ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحار مساء اليوم ما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء ويكون البحر شدید الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وتهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.