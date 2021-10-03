شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 جنود جراء هجوم مسلح غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة جنود من قوات الأمن الباكستانية مصرعهم, جراء هجوم مسلح نفذته "حركة طالبان باكستان" على مركبة عسكرية كانت تسير بالقرب من الحدود الأفغانية, في منطقة وزيرستان, شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، في منطقة "سبينوام" بشمال وزيرستان، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، مشيراً إلى تبني الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.