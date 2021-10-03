سلطنة عُمان تؤكد أن عين الإعصار شاهين تصل إلى اليابسة في هذا التوقيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطنة عُمان أن مركز الحالة المدارية "شاهين" يبتعد عن نقطة العبور حوالي ١٢٠ كم ويبلغ قُطر عين الإعصار ما بين ١١ و ١٤ كم.



ويتوقع أن تصل عين الإعصار إلى اليابسة ما بين الساعة السادسة والتاسعة من مساء اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ويقدر ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وتتأثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية في سلطنة عمان من مساء الأحد، برياح شديدة السرعة (40 إلى 50 عقدة) وأمطار غزيرة جدا (100 إلى 300 ملم) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 70 ملم).

ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحار مساء الأحد ما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم.

وتوقع خبراء الأرصاد أنْ تدخل الحالة بدرجة إعصار مداري عند ملامسة اليابسة وهذا وارد جدًا، وقد تنخفض حدتها بعد دخولها اليابسة إلى عاصفة مدارية للتخفيف من حدة تأثيرها.

وتبلغ أعلى سرعة رياح مُسجلة في محطات الرصد الخاصة بهيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، حوالي ٥٥ كم في الساعة وهبات رياح بلغت حوالي ٧٥ كم في الساعة.