"أوهمهم بتنظيم رحلات".. ضبط شخص استولى على أموال المواطنين عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشاء صفحات إلكترونية والادعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية بأسعار مخفضة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام "مجهول" بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على تنظيم العديد من الرحلات السياحية (الداخلية والخارجية) وتوفير تذاكر طيران وتأشيرات سفر بأسعار مخفضة ، مُستخدماً عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى منتحلاً من خلالها صفة شركات سياحية، مما دفع العديد من راغبي الاستفادة من تلك العروض بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر تطبيق لإحدى شركات الإتصالات ، وارتكابه 35 واقعة بذات الأسلوب.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، شخص مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكمًا قضائيًا متنوعًا، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وأضافت التحريات تغيير المتهم محل إقامته بصفة دورية للحيلولة دون الايقاع به وضبطه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه، وبحوزته هاتفين محمول تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الوقائع وكذا إنشائه وإدارته 6 صفحات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعى يزاول من خلالها نشاطه الإجرامى ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه- شريحتين لرقم (محدد) والمُرتكب من خلالهما غالبية الوقائع مسجلين ببيانات مغايرة لمستخدمها الفعلي للتحايل والحيلولة دون تحديده وضبطه.

بمواجهته إعترف بارتكابه الوقائع بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والتحقيق معه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.