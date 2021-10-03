تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث استقبل السفينة AL RAHMANI القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم توجو والبالغ طولها 81 متر والغاطس 13 متر، وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان.

وأوضحت أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الـ43 التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله فى يناير الماضي، والـ23 من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 100 ألف طن.

وأكدت أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.