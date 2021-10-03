صور.. تكريم 82 طالبًا من أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 82 طالبا من أوائل الشهادات العامة بالمحافظة "الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية"، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، وبحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع أبناءه المتفوقين بالشهادات العامة المختلفة، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيجري الاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة.

وحث الشريف، جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكي يصلوا إلى أعلى المناصب، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية حريصة علي دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية أي احتياجات لهم، موجها الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبه؛ أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن التكريم تضمن تكريم 36 طالبا بالثانوية العامة منهم 9 طلاب حصلوا على مراكز على مستوى الجمهورية.

وأشار سعد، إلى تكريم 12 طالبا بالدبلومات الفنية منهم الأول جمهوري للدبلومات الفنية المهنية، والأول والخامس جمهوري للدبلومات الفنية لضعاف السمع، فضلا عن تكريم 34 طالب بالشهادة الإعدادية حصلوا على الدرجات النهائية.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح المحافظ المعرض الخيري "سفراء الخير" الذي تنظمه إدارة شرق التعليمية بالتنسيق مع المجتمع المدني لتوفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا، لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.