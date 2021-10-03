تراجع الحالة الصحية للأنبا كاراس أسقف المحلة بسبب "كورونا".. والكنائس ترفع الصلوات من أجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

طالبت كنائس إيباراشية المحلة للأقباط الأرثوذكس، برفع الصلوات من أجل شفاء الأنبا كاراس، أسقف عام المحلة.

ويخضع الأنبا كاراس، حاليا للعلاج، في العناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة، وذلك على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، وجه نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة، رسالة طمأنينة لأبناء الكنيسة بشأن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الأنبا كاراس في رسالة مسجلة وجهها لآباء وشعب الكنيسة: "نشكر ربنا على كل حال.. أنا كويس وهبقى كويس بسرعة.. شكرًا لكل الآباء على صلواتكم.. شكرًا لكل أطباء المحلة على تعبكم".

واختتم الأنبا كاراس رسالته قائلاً: "أنا كويس قوي وصلواتكم من أجلي حتى تمام الشفاء".

وكانت قد أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس، عن إصابة الأنبا كاراس أسقف المحلة بفيروس كورونا. ​