القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصرية بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطنة مصري "نورا.أ.ح.ح".

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير، كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "نورا.أ.ح.ح" والتي تعمل يعمل بإحدى المراكز الطبية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المواطنة حصلت على حكم قضائي بإلزام المركز بدفع مبلغ 123 ألفا و469 ريالا سعوديا قيمة مستحقات المواطن، ونظرا لامتناع إدارة المركز عن دفع المبلغ وتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنه، خاطب المكتب وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة وتم تحويل المبلغ لحساب المواطنة من وزارة العدل.

وقدمت المواطنة المصرية، الشكر لوزير القوى العاملة على الاستجابة السريعة من جانب مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.