صور.. وزير الشباب يفتتح ميدان الرماية والملعب الخماسي في وادى النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، ميدان الرماية الجديد " تراب - اسكيت" بنادى الصيد بوادى النطرون.

وأطلق الوزير إشارة البدء لممارسة رياضة الرماية على الميدان الجديد المصمم وفق أحدث النظم والتقنيات وتابع عدد من اللاعبين بالنادي.

واستمع صبحي إلى خطة النادي للتطوير بإنشاء ميدانين آخرين للرماية، وفندق وحمام سباحة ليصبح النادي قادرا على استضافة البطولات العالمية والدولية.

كما افتتح الوزير الملعب الخماسي لكرة القدم بالنادي، وتابع عددا من العروض التي قدمها براعم و أشبال النادي في رياضة الكاراتيه والكونغ فو والتايكوندو وكرة القدم وأشاد بمستوى التدريب ومهارات الشباب والنشء.

من الجدير بالذكر أن نادي الصيد بوادي النطرون أحد أندية الصيد بالخرطوش المعتمدة دوليا و أنشئ عام 1983 ونشاطه الأساسي الرماية، ويضم عدد من الرماة واللاعبين ممن قاموا بتمثيل مصر في العديد من البطولات الدولية