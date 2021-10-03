صورتها شغلت العالم / والد الطفلة التي إنتشلها جندي من سور مطار كابل يكشف تفاصيل مفاجئة

اسماعيل عبد الحي - مازالت صورة الرضيعة الأفغانية التي إلتقطها جندي أمريكي من ذويها من فوق سور مطار كابل عالقة في أذهان الآلاف حول العالم، إثر سيطرة حركة طالبان على العاصمة، لكن الغموض ظل يلف مصير الرضيعة وعائلتها بعدما تمكنوا من الفرار.

ووالد الرضيعة كشف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن عائلته إستقرت الآن في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، مسترجعا كواليس ما حدث في المطار قبل تمكنهم من الهروب.

وقال حميد، الذي لم يتم الكشف عن إسمه الكامل، إنه كان داخل محيط مطار حامد كرزاي الدولي عندما رأى زوجته ومولودته "ليا" في حالة من الإنهيار، فتوسل لمشاة البحرية لرفع طفلته الرضيعة.

كما أضاف أنه كان يعيش في مطار كابل طوال شهر أوت الماضي، وكان يعمل مترجما لمساعدة مشاة البحرية الأمريكية في جهود الإجلاء، وقد فاتته ولادة إبنته قبل 16 يوما.

وأوضح حميد الذي عمل مع القوات الأمريكية لمدة خمس سنوات، أنه حينها رمى طفلته بين أيدي جندي في مشاة البحرية وكان واثقا من أنها ستكون بخير".

وتابع قائلا إنه يخطط لمنح "ليا" البالغة من العمر ثمانية أسابيع، الإسم الأوسط "مشاة البحرية" تكريما للجنود الذين أنقذوها.

وقال إنه بينما كان يعيش في المطار، لم يتمكن من المغادرة للقاء إبنته المولودة حديثا ولم يكن بإمكانه التحدث إلا مع زوجته سعدية، عبر الهاتف حيث مرت بعملية ولادة صعبة.

وبيّن أنه طلب من زوجته الفرار إلى المطار مع ورود تقارير عن إختفاء زملائه وحلفاء أمريكيين آخرين مع إستكمال طالبان سيطرتها على أفغانستان في 19 أوت.

وأضاف أنه حصل بحكم عمله مع الجيش على معلومات تفيد بأن الناس قتلوا أو فقدوا، فهرعت زوجته ورضيعتها مع كل متعلقاتهما إلى المطار، لكنه أوضح أنه بحلول وصولهم إلى نقطة التفتيش بالقرب من المطار، كانت طالبان قد سرقت جميع بطاقات هوياتهم وأموالهم، ما تركهم مع مئات آخرين يحاولون عبور البوابة.

وأكد أن حركة طالبان تعاملت بوحشية مع الناس في محيط المطار، وضربت من تم إجلاؤهم واستخدمت خراطيم المياه للسيطرة على الحشد.

وقال إنه رصد إبنته وسط الفوضى من الجانب الآخر من السياج وراقب لساعات بينما كانت أسرته تحاول عبور البوابة.

وأضاف "كنت أعلم أنها لن تنجح أبدا. سوف تسحق حتى الموت، لا قدر الله، أو تصاب بجروح بالغة".

كما أشار إلى أنه ناشد أحد أفراد مشاة البحرية الذي كان يقف على عربة على طول السياج ذي الأسلاك الشائكة للمساعدة في تمرير طفلته، فيما قال الجندي الأمريكي إن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو رفعها فوق الأسلاك الشائكة، لكنه أشار إلى أنها ستتأذى.

ورد الأب عليه قائلاً "أنا أفضل أن تتأذى على أن تموت".

وأكد أن المارينز وافقوا على إنتشال الطفلة، ومع تمسك حميد بساقي الجندي لتثبيته، تمكنوا من رفع الرضيعة "ليا" فوق الحاجز، ما سمح لحميد بحملها لأول مرة، حيث لم يرها منذ ولادتها.

وبعد ساعات من التأخر، تمكنت الزوجة من عبور البوابة وتم لمّ شمل الأسرة بينما كانوا يستعدون لرحلة الإجلاء.

وختم حميد حديثه لافتا إلى أنه علم بالفيديو الشهير الذي تم تداوله لإبنته عندما هبطت العائلة في أمريكا، مشيرا إلى أنه يأمل بملاقاة الجندي الذي أنقذ طفلته ومعانقته.