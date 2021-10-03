شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الشطر الشمالي من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 212 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك مناطق وادي سوات وبيشاور، ما أجبر السكان على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.