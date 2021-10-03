القبض على ارهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين (صور)

بغداد - ياسين صفوان - القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، انه "تم إلقاء القبض على المطلوب "م ا م " وفق مذكرة ١/٤ ارهاب في محافظة نينوى"، مضيفا، "تبين انه قادم من مخيم حسن شامي (الخازر)".

واضاف ان "الارهابي سابقا يسكن بادوش وكانت ينتمي الى عصابات داعش الارهابية وتم تسلميه اصوليا بوصل استلام الى الجهات المعنية".

وفي سياق اخر، ذكر المصدر انه "بعد ورود معلومات بوجود احد المطلوبين وفق الماده 4 ارهاب في منطقة الجمهورية التابعه لقضاء الدجيل المدعو "س ق ط ا" تم خروج قوه بامره امر الفوج الثاني وضابط استخبارات الفوج تم القاء القبض عليه وتسليمه الى جهه الطلب".