شكرا لقرائتكم خبر عن الرابحون والخاسرون من تطوير المصري القاهري برعاية تيسير مطر في عمومية النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى المصرى القاهرى الذى يترأس مجلس إدارته النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، حالة من التطوير غير المسبوقة فى كل المجالات والأنشطة، كما حقق بطولاته إذ حقق المركز الأول فى منافسات البطولة المجمعة لنهائى الدورى الممتاز للكرة الطائرة جلوس للسيدات "البرالمبية" التى أقيمت بالإسكندرية، وحصل المصرى القاهرى على درع الدورى عام 2020، ليس هذا فحسب، بل فى سابقة هى الأولى من نوعها تم إجراء انتخابات لاختيار اللجان النوعية ليكون هو أول نادى مصرى يبتكر هذا الأمر، حيث أجريت انتخابات لجان الشباب والمعلمين والمرأة ليشهد النادى حالة من الديمقراطية بلا حدود فى عهد النائب تيسير مطر، كما شهد النادى تطوير حمامات السباحة ومعلب الكرة وصالة الجيم.

وبجانب كل هذا التطوير، حقق النادى نجاحات فى تنظيم مجموعة كبيرة من الرحلات خلال فصل الصيف، وكانت هناك 4 رحلات شهريا بمعدل كل أسبوع رحلة لـ"العين السخنة" والأخرى لـ"مرسى مطروح" فكل هذه التطويرات تطرح سؤالا هام ألا وهو من "الرابح ومن الخاسر".

الإجابة على هذا السؤال سوف تجعلنا ننتظر نتيجة الانتخابات القادمة التى ستجرى فى 24 ديسمبر القادم وسيتم الدعوة اليها وفتح الباب لمن يرغب الترشح فى 8 سبتمبر القادم وننتظر ونرى قرار الجمعية العمومية من سيكون الرابح ومن سيكون الخاسر، لكن فى كل الحالات الذى بلا شك الرابح هو عضو النادى".