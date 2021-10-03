شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعلن ممثلى 5 رؤساء للهيئات البرلمانية لـ 5 أحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وقال رئيس مجلس النواب إنه عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 105 من اللائحة، أخطرنى رئيس حزب مستقبل وطن أن الحزب اختار النائب أشرف رشاد الشريف ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، كما أخطرنى رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب اختار النائب أيمن أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس".

واضاف: "أخطرنى رئيس الحزب الديمقراطى أن الحزب اختار إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، وأن حزب حماة وطن اختار النائب احمد بهاء الدين شلبى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب امام المجلس، وأن رئيس حزب التجمع الوطنى اختار النائب عاطف المغاورى ممثلا للهيئة البرلمنية للحزب امام المجلس".