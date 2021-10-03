شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يدعو المعترضين على كشوف عضوية اللجان المبدئية لتقديم طلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة.

وقبل ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس من لديه أى اعتراض او اقتراح على القوائم أو الكشوف المبدئية لعضوية اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، أن يتقدم بطلب لرئيس المجلس، فى موعد غايته نصف ساعة من وقت انتهاء الجلسة.

وأشار جبالي، إلى مراعاة عدد من القواعد فى تشكيل عضوية اللجان النوعية، وفى مقدمتها، عدم زيادة اعضاء اللجنة من محافظة واحده، عن ربع مجموع اعضائها، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 8 أعضاء على الأقل، وأن يتحقق بقدر الإمكان تمثيل المعارضة والمرأه والشباب.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية فنصت على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

ونشرت ”الخليج 365” إحصائية بعدد أعضاء مجلس النواب، بالكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثاني، والتى تكشف تصدر لجنة الإدارة المحلية المركز الأول من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها بواقع 49 عضوا يليها لجنة الطاقة والبيئة بالمركز الثانى بواقع 48 عضوا، ثم لجنة الإسكان والمرافق العامة فى المركز الثالث بواقع 46 برلمانيا.

ويحتل المركز الرابع من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها لجنة الدفاع والأمن القومى بواقع 41 عضوا، وفى المركز الخامس تأتى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بواقع 35 عضوا، وتعد لجنتا الشؤون الدينية، المشروعات الصغيرة أقل اللجان من حيث العضوية بواقع 8 أعضاء لكل منهما.