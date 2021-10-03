شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "الإدارة المحلية" تتصدر كشوف عضوية النواب بواقع 49 برلمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” إحصائية بعدد أعضاء مجلس النواب، بالكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والتي تكشف تصدر لجنة الإدارة المحلية المركز الأول من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها بواقع 49 عضوا، يليها لجنة الطاقة والبيئة بالمركز الثاني بواقع 48 عضوا ، ثم لجنة الإسكان والمرافق العامة في المركز الثالث بواقع 46 برلمانيا.

ويحتل المركز الرابع من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها لجنة الدفاع والأمن القومي بواقع 41 عضوا ، وفي المركز الخامس تأتي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بواقع 35 عضوا، وتعد لجنتا الشؤون الدينية، المشروعات الصغيرة أقل اللجان من حيث العضوية بواقع 8 أعضاء لكل منهما.

ومن المقرر، أن يشهد اليوم الأحد الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان وإعلانها في الجلسة العامة.

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 35 عضوا

2- لجنة الخطة والموازنة 25 عضوا

3- لجنة الشؤون الاقتصادية 17 عضوا

4- لجنة العلاقات الخارجية 25 عضوا

5- لجنة التعليم والبحث العلمي 24 عضوا

6- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 8 أعضاء

7- لجنة الشؤون العربية 17 عضوا

8- لجنة الاقتراحات والشكاوي 17 عضوا

9- لجنة القوي العاملة 12 عضوا

10- لجنة الدفاع والأمن القومي 41 عضوا

11- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 46 عضوا

12- لجنة النقل والمواصلات 24 عضوا

13- لجنة حقوق الانسان 16 عضوا

14- لجنة الشباب والرياضة 20 عضوا

15- لجنة الصناعة 22 عضوا

16- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 8 أعضاء

17- لجنة الطاقة والبيئة 48 عضوا

18- لجنة الادارة المحلية 49 عضوا

19- لجنة الشؤون الصحية 37 عضوا

20- لجنة الثقافة والاعلام والاثار 15 عضوا

21- لجنة السياحة والطيران المدني 13 عضوا

22- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9 أعضاء

23- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 32 عضوا

24- لجنة الشؤون الافريقية 9 أعضاء

25- لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة 20 عضوا