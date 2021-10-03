فيديو.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021، وتشمل الدفعات (117) أطباء و(67) متخصصين مختلط، والدفعة (109) رئيسات تمريض.

صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.