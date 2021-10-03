احتفالا بالعيد القومي.. "ضيوف الوادي الجديد" يتفقدون مشروع واحة الحرير في الخارجة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، يرافقه محافظون سابقون للمحافظة، ورؤساء بعض الجامعات المصرية ورجال أعمال ومستثمرين، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة السابق، واحة "الحرير" ومجمع الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد القومي في 3 أكتوبر من كل عام.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جرى تنفيذ نموذج لتصنيع واستخراج الحرير من خلال وحدات لتربية دودة القز ووحدات استخلاص خيوط الحرير، مع 3 صوب زراعية لزراعة التوت شمال مدينة الخارجة على مساحة فدانين، وذلك ضمن مبادرة المحافظة " وادي الحرير" والتي تستهدف إعادة صناعة الحرير مرة أخرى.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نجحت في تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بعد أن طرح أحد شباب المحافظة الفكرة على اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجرت الموافقة عليها وتنفيذها على مساحة 50 فدانًا وأصبحت مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذي قرر التوسع في المشروع وإعادة إنشائه مرة أخرى بالمحافظة وجرى تخصيص 1000 فدان لتنفيذ المشروع.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، زارا مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدانا والذي يعمل بالطاقة الشمسية ويروى بنظام الري الحديث، حيث يضم نشاطين زراعي وإنتاجي متكامل الأول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندي ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه في تغذية دود القز، بينما المشروع الثاني هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير، كما جرى تنفيذ المشروع في منطقة أبو منقار بالفرافرة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تحتفل سنوًيا في الثالث من أكتوبر بمناسبة وصول أول قوافل التعمير للمحافظة عام ١٩٥٩ وإعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن إقامة وادي جديد محاذ لوادي النيل في الصحراء الغربية يطلق عليه الوادي الجديد.