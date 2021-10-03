تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، عن تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها المليشيات الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في بيان إنه اعترض المسيرة الحوثية، ودمرها، فيما يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، التي تشنها المليشيات المدعومة من إيران.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط وجازان جنوب المملكة.

وأكد التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية، في وقت تواجه فيه المليشيات مساعي السلام، بالتعنت في استهداف السعودية، والانقضاض على باقي الأراضي اليمنية.