الأمم المتحدة تدين مقتل جندي مصري في مالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دانت الأمم المتحدة الهجمات على قوات حفظ السلام في مالي، التي أسفرت عن مقتل جندي مصري.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي ذكرت أن أحد جنود حفظ السلام التابعين للمنظمة قتل وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، أمس السبت، في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من تيساليت شمال شرق البلاد قرب الحدود الجزائرية.

ونقل بيان نشره الناطق باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، بعد ذلك أن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن “تعازيه الحارة لأسرة الضحية وكذلك لمصر حكومة وشعبا”، مؤكدا “تضامن الأمم المتحدة مع مالي حكومة وشعبا”.

وبعدما أشار إلى أن الهجمات على جنود حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، طالب جوتيريش السلطات المالية بألا تدخر أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات لتتم محاكمتهم، كما ورد في البيان.

من جهته، قال قائد “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) في بيان إن “هذا الحادث تذكير محزن بالخطر الدائم الذي يحيط بقوات حفظ السلام والتضحيات التي بذلت من أجل السلام في مالي”.

واعتبر أن “هجوم اليوم الجبان يعزز تصميم البعثة على دعم مالي وشعبها في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار”.

وليس هذا الحادث الأول من نوعه؛ فقد قُتل أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام في أبريل/نيسان الماضي، في هجوم متطرفين على معسكرهم في أغلهوك بشمال شرق مالي.

وفي المجمل تعد “مينوسما” المنتشرة في مالي منذ عام 2013، أكثر بعثة سلام أممية تشهد سقوط ضحايا من عناصرها، حيث قُتل 145 عنصر منها في أعمال عدائية حتى 31 أغسطس/آب الماضي.