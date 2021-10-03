إنشاء بعثة عسكرية أوروبية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية، وفق ما أفادت صحيفة “Welt am Sonntag”.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة داخلية لوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوزارة ترى أن هذه البعثة قد تصبح “إظهارا للتضامن مع أوكرانيا” في ضوء ما يسمى بـ “النشاط العسكري” الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية، وكذلك على خلفية الوضع حول شبه جزيرة القرم.

وتذكر الوثيقة أيضا وسائل أخرى قد يستخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في رفع القدرة العسكرية للجيش الأوكراني. ويدور الحديث خاصة عن توسيع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لإصلاح مجال الأمن المدني الأوكراني والتي تعمل في الأراضي الأوكرانية منذ عام 2014.

وأفادت الصحيفة بأن مبادرة إنشاء البعثة التدريبية تقدم بها في نهاية يوليو الماضي وزيرا الخارجية الدفاع الأوكرانيان اللذان بعثا “رسالة سرية” لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وتدهورت العلاقات بين موسكو من جهة وكييف والغرب من جهة أخرى على خلفية الوضع في دونباس بشرق أوكرانيا، حيث بدأت كييف في عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد وحول شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا بعد إجراء استفتاء عام بهذا الخصوص.

وفي الأونة الأخيرة تعبر كييف والدول الغربية عن قلقها مما يزعم بأنه تعزيز لـ “الأعمال العدوانية” من جانب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو تقوم بنشر قواتها داخلها أراضيها حسب تقديراتها الخاصة.