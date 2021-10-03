حماس في القاهرة لبحث التهدئة وصفقة تبادل الأسرى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعا لقيادة حركة حماس لمناقشة عدة ملفات منها التهدئة مع إسرائيل وصفقة تبادل الأسرى.

أعلنت حركة حماس، مساء السبت، عن زيارة وفد من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب لحركة حماس إسماعيل هنية، للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان صحفي مقتضب، إنه وبدعوة من مصر يتوجه وفد من قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة الأحد للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية المهمة“.

ولم يوضح الناطق باسم حماس تفاصيل الزيارة أو أعضاء الوفد الذي سيصل إلى القاهرة وما إذا كان من قطاع غزة والخارج أم من الخارج فقط.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إنه من المتوقع أن يغادر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار القطاع متوجها إلى القاهرة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصادر لم تسمها، إن الزيارة ستتناول التهدئة في قطاع غزة والتسهيلات التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة، إلى جانب مسألة الاتصالات غير المباشرة لتبادل الأسرى.

الجدير ذكره، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقيم في الخارج منذ بضع سنوات ويتنقل بين تركيا وقطر، في حين رجحت مصادر فلسطينية أن يعقد المكتب السياسي الجديد لحماس أول اجتماعاته خلال زيارته للقاهرة.

وكانت آخر زيارة لقيادة حماس للعاصمة المصرية القاهرة في يونيو/حزيران الماضي، وذلك عقب المواجهة العسكرية بين الفصائل المسلحة بغزة وإسرائيل والتي انتهت بوقف متبادل لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية.

وخصصت الزيارة في حينه، لبحث تثبيت التهدئة في قطاع غزة بين الفصائل المسلحة وإسرائيل، وعدم العودة إلى المواجهة العسكرية، وفق ما أعلن الناطق باسم حماس حازم قاسم.

وقال قاسم ”الزيارة خصصت لبحث دور مصر في تثبيت التهدئة مع إسرائيل، إلى جانب إعادة إعمار قطاع غزة“.

يذكر، أن حركة حماس أكدت أن أي صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل يجب أن تكون منفصلة عن إعادة إعمار قطاع غزة والتسهيلات التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للقطاع، مطالبة إسرائيل بالقبول بشروطها والإفراج عن أسرى ”صفقة شاليط“ قبل إتمام أي صفقة جديدة.