شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وانهيار جبلي وإغلاق كامل للطرق.. إعصار شاهين يجتاح مسقط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب إعصار شاهين، في الكثير من حالات الإضرار التي طالت العديد من البُنى التحتية بالعاصمة العمانية مسقط.

ولا يزال هطول الأمطار مستمرا مصحوبا، برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

كثرة الأمطار الغزيرة، تسببت في إحداث السيول، والتي اجتاحت سوق مطرح شمال العاصمة بسبب تأثير الحالة المدارية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية.

ونشرت الوكالة على حسابها في تويتر أن المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أعلن إغلاق شارع السلطان قابوس ( برج الصحوة – جسر القرم ) حتى إشعار آخر.

ودعا إلى استخدام الطرق البديلة المؤدية إلى طريق مسقط السريع إلى أن تتم إعادة الطريق للوضع الطبيعي.

يأتي هذا في الوقت الذي يبعد فيه مركز الإعصار المداري حاليا حوالي ٦٠ كم شمال شرق محافظة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ ٦٤ عقدة أي ١١٦ كم في الساعة.

وعلى صعيد الميداني داخل العاصمة والعديد من المناطق، فقد دخلت السيول منطقة القرم التجارية في مسقط، جراء الأمطار الكثيفة التي سقطت نتيجة لتأثيرات إعصار شاهين.

وفي ولاية صحم تجاوزت الأمواج حاجز الحماية، واقتربت من المنازل، جراء تأثيرات الإعصار.

بينما أظهر مقطع فيديو غرق الشوارع في الغبرة بولاية بوشر التابعة لمحافظة مسقط إثر هطول الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار شاهين.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر انهيار جبلي جزئي في منطقة الوطية بمحافظة مسقط، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الإعصار.

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