شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية العُمانية.. مركز الإعصار المداري يبعد ٦٠ كم عن مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأرصاد الجوية العُمانية أن ‏مركز الإعصار المداري يبعد حاليًّا حوالي ٦٠ كم شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ ٦٤ عقدة أي ١١٦ كم في الساعة.

‏وقالت عائشة بنت جمعة القاسمية أخصائية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني، إنّ محافظات شمال الباطنة والظاهرة والداخلية والبريمي ستشهد خلال الساعات القادمة رياحًا نشطة تُقدر سرعتها بين ٤٥ و ٦٠ عقدة وأمطارًا غزيرة تُقدر بين ٢٠٠ و ٥٠٠ ملم.

‏وأضافت أنّ كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية مضيفة أنّ محافظات مسندم وجنوب وشمال الشرقية قد تتأثّر بأمطار متفاوتة الغزارة من ٢٠ إلى ٦٠ ملم ورياح متوسطة تُقدر سرعتها من ١٥ إلى ٢٠ عقدة.