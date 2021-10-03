عاجل.. وصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى كابول

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

وصلت، الأحد، طائرة إماراتية جديدة إلى كابول تحمل مساعدات إغاثية للشعب الأفغاني، ضمن جسر المساعدات الجوي الإماراتي إلى أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي.



يأتي هذا في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم كامل العون للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن.

وتؤكد الإمارات عزمها على مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات قيادة الإمارات.