شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال يحصدون كامل مقاعد الشورى في أول انتخابات لها في قطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى القطري، اليوم الأحد، فوز 30 مرشحا عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة، من المرشحات الـ28.

وقد جاءت أسماء الفائزين كالتالي :

الدائرة الأولى: عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الخليفي

الثانية: أحمد هتمي أحمد الهتمي

الثالثة: عبدالله على جمعه السليطي

الرابعة: عيسى أحمد عيسي نصر النصر

الخامسة: حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد ( بالتزكية)

السادسة: خالد غانم ناصر العلى المعاضيد

السابعة: خالد أحمد ناصر أحمد العبيدان

الثامنة: ناصر سالمين خالد السويدي

التاسعة: حمد عبدالله عبدالرحمن على الملا

العاشرة: خالد عباس على كمال العمادي

الحادية عشرة: ناصر محسن محمد بوكشيشه

الثانية عشرة: عيسي عرار عيسي على الرميحي

الثالثة عشرة: محمد يوسف عبدالرحمن المانع

الرابعة عشرة: محمد مفتاح عبدالرحمن المفتاح

الخامسة عشرة: يوسف على يوسف الخاطر

السادسة عشرة: علي محسن عبدالله راشد فطيس

السابعة عشرة: محمد بطي سالم خليفة العبدالله

الثامنة عشرة: على شبيب ناصر العطية

التاسعة عشرة: ناصر مترف عيسى المترف الحميدي

العشرون: أحمد حمد أحمد آل حسن المهندي

الحادية والعشرون: محمد عيد سعد آل حسن الكعبي

الثانية والعشرون: مبارك محمد مطر آل مطر الكواري

الثالثة والعشرون: يوسف أحمد على السادة

الرابعة والعشرون: محمد عمر أحمد آل سالم المناعي

الخامسة والعشرون: ناصر حسن دندون النفيحي الكبيسي

السادسة والعشرون: ناصر محمد ناصر الجفالي النعيمي

السابعة والعشرون: سلطان حسن مبارك الضابت الدوسري

الثامنة والعشرون: مبارك سيف حمدان معسف المنصوري

التاسعة والعشرون: على سعيد راشد الكميت الخيارين

الثلاثون: سالم راشد سالم راشد المريخي

جدير بالذكر أن التصويت قد شهد إقبالاً بلغت نسبته 63.5 في المئة، وجاءت نسبة المشاركة عالية مقارنة بنظيرتها في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2019 حين لم تزد النسبة عن 10 في المئة من الناخبين، وفقاً لما ذكرته شبكة بي بي سي.