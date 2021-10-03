شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رقم 4‏‬⁩.. الإعصار شاهين على بعد 80 كم من مسقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان قبل قليل تحذير رقم 4 حول تطورات الإعصار المداري شاهين في بحر العرب.

وأوضحت الهيئة أن التأثيرات المباشرة للإعصار المداري شاهين بدأت صباح اليوم الأحد على محافظتي مسقط و جنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا ( 50- 110 مليمتر)، و توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا وخط طول59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب و شمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 80 كم عن محافظة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة).

وأضافت أنه من المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة القادمة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة ( 45 إلى 60 عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500) ملم قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتأثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 20 إلى 60 ملم).

وتوقعت الهيئة عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة و صحم مساء اليوم ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).