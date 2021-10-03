شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار واسع لسلالة «دلتا» كورونا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صحية تسجيل أستراليا أكثر من 1900 إصابة جديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا اليوم الأحد مع مواجهة السلطات صعوبة في وقف تفشي المرض في أكثر ولايتين اكتظاظا بالسكان وانتقال الإصابات إلى ولايات جديدة.

وسجلت ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، اللتان تشهدان إغلاقا منذ أسابيع، 1887 إصابة و13 حالة وفاة.

وسجلت ولاية تسمانيا ، التي لم تسجل فيها إصابة منذ 58 يوما ، إصابة محلية جديدة في ساعة متأخرة من مساء السبت ، وكانت هناك إصابات جديدة في ولاية جنوب أستراليا في مطلع الأسبوع.