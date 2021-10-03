شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت هبوطا من 41 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محليتان.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 هبوطا من 19 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96231 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.