شكرا لقرائتكم خبر عن يوم القضاء المصري.. اعرف أبرز القرارات التاريخية المتخذة لتطوير المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى، أمس السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى يونيو الماضي، مجموعة من القرارات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه وجه الحكومة لتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال كلمته فى احتفالية يوم القضاء المصرى، أن التطوير الذى شهدته المنظومة القضائية على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية، لتسهيل الحصول على المعلومة القضائية وسرعة مباشرة إنجاز دعاوى المواطنين، وإنجاز خدمات المواطنين، فضلا عن بناء القدرات الشخصية وتعزيزرها وانتقاء المميزين والقادرين على اعتلاء المناصب القضائية.



ومنذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى عام 2014 أخذ على عاتقه تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات عدة، نرصد أبرزها:

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.

-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.

-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.

- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.

- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.

-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص .

-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.

- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.

- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.

-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين "