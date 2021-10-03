شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ضوابط انتخابات اللجان النوعية لـ"النواب" مع انطلاق دور الانعقاد الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال دور الانعقاد التشريعى الثاني، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، السبت، بتلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 418 لسنة 2021، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الاول لمجلس النواب من الفصل التشريعيى الثانى اعتبارا من يوم الاربعاء 18 من ذى الحجة 1442 الموافق 28 من يوليو 2021.

والمقرر أن يعقد اليوم الأحد ثلاث جلسات الأولى، سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فسيتم فيها اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها اجراء انتخابات هيئات المكاتب لتأتى الجلسة الثالثة والتى يتم فيها اعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.

وبحسب المادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وحددت المادة 42 من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية بحيث تجرى انتخابات كل لجنة لاختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية دور الانعقاد.

وتقدم الطلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

وألغت التعديلات تقديم طلبات الترشح لرئيس المجلس قبل إجراء الانتخابات، وألغت إعلان رئيس المجلس الترشيحات لأعضاء المجلس، كما ألغت أيضًا أن يعلن رئيس المجلس نتيجة الانتخابات.

ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وكان قد دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون فى تعديل عضويتهم إلى إبلاغ المستشار الأمين العام للمجلس الساعة الثالثة مساء السبت، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد قوائم اللجان النوعية والتى ستجرى انتخابات اللجان بمقضتاها والتى سيتم عرضها على المجلس اليوم، والأعضاء الذين لن يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم سيتم اعتبارهم مستمرين باللجان التى كانوا بها من دور الانعقاد الأول.