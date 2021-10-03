إير نيوزيلندا تعتزم طرح سياسة "لا سفر دون الحصول على لقاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون - (د ب أ):

أعلنت شركة طيران إير نيوزيلندا اليوم الأحد أنها تعتزم تطبيق سياسة "لا سفر دون الحصول على لقاح" للمسافرين خارج البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جريج فوران، في بيان إنه اعتبارًا من فبراير المقبل سيتعين على الركاب الذين يسافرون إلى أي مكان عبر خطوط اير نيوزيلندا الدولية إثبات تلقيهم اللقاح بشكل كامل.

وتابع "أن فرض التطعيم على متن رحلاتنا الدولية سيعطي العملاء والموظفين على حدٍ سواء راحة البال بأن كل شخص على متن الطائرة ملتزم بنفس المتطلبات الصحية ".

وأضاف فوران أن التطعيم ضد كوفيد-19 هو "الواقع الجديد للسفر الدولي" وسيترافق ذلك مع إجراءات صحية أخرى.

وقال "ليس العملاء فقط هم من سيطلب منهم الحصول على التطعيم - ولكن أيضا من كل شخص بسافر على متن رحلة دولية لطائرة تابعة لشركة إير نيوزيلندا، وهو ما يضيف إلى إجراءات الصحة والسلامة التي نطبقها بالفعل".

وقال فوران إن العملاء الذين لم يحصلوا على التطعيم سيُطلب منهم تقديم دليل على أنه لم يكن بإمكانهم الحصول على التطعيم لأسباب طبية.

وتابع "كما هو الوضع مع أي شيء، سيكون هناك بعض الرافضين. ومع ذلك، نحن نعلم أن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله لحماية موظفينا وعملائنا والمجتمع النيوزيلندي الأوسع".

وتم إغلاق حدود نيوزيلندا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس 2020.