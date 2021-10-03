محمد الفلاح - القوات المشتركة تحبط هجمات حوثية غربي اليمن

الأحد 3 أكتوبر 2021

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، السبت، سلسلة هجمات حوثية استهدفت أحياء سكنية محررة في محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وذكرت القوات المشتركة، في بيان، أن مليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية ومنشآت حيوية في شارعي "صنعاء" و"الخمسين" داخل مدينة الحديدة المشمولة بتهدئة أممية.

كما امتدت الاشتباكات إلى بلدة "كيلو 16" التابعة إداريا لمديرية الدريهمي في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن "وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية والعناصر المسؤولة عن تلك الهجمات وقامت باستهدافها ما أدى إلى إخماد مصادر إطلاق النار، عوضا عن الاشتباك معها".

وأوضح أن "الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه وكيلو 16 في الدريهمي جنوبا، أمنت حياة الأهالي، واشتبكت وتعاملت مع مصادر نيران المليشيات التي استهدفت قرى المرازيق السكنية".

وأكد البيان أن "رد الوحدات المرابطة كان دقيقا وحقق إصابات مباشرة في أوكار المليشيات المدعومة إيرانيا".

وتشهد الحديدة معارك كر وفر منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث لجأت المليشيات لتكتيك حرب العصابات لنسف الاتفاق الأممي فيما تتهم القوات الحكومية الانقلابيين باتخاذ التهدئة كغطاء لإعادة تموضعها القتالي.

وتتلقى مليشيات الحوثي يوميا ضربات موجعة في جبهات الحديدة ومأرب والجوف والضالع، إذ قدر الجيش اليمني تكبدها 10 آلاف قتيل منذ فبراير/ شباط الماضي.