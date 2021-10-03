شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد دعمها للانتخابات البرلمانية العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة الدعم الكامل للانتخابات البرلمانية العراقية، التي من المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الحالي.

وأوضحت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي أمس، أن بعثة الأمم المتحدة ستقوم بنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع لمتابعة سير الانتخابات ولضمان نجاحها. وأضافت إن البعثة الأممية تدرس حاليًا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين مدى تأثير الأحداث، التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة على حجم المشاركة المتوقعة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

من جهته، دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى اختيار «الأصلح والأكثر نزاهة» لتمثيل الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويستعد العراق لخوض انتخابات قبل موعدها في 10 أكتوبر الجاري بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة، التي اندلعت في أكتوبر 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر «تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر، التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد».

‏وأضاف «اليوم بدء العد التنازلي للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية لرسم مستقبل أفضل لوطننا».

وأكد أن «أمامنا أياما لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا».

وختم الكاظمي التغريدة بالقول «الخلود لشهداء العراق».

وكانت قد انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مسيرات لاستذكار المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، التي انطلقت عام 2019 وشهدت أعمال عنف راح ضحيتها نحو 600 متظاهر ونحو 25 ألف مصاب.