شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات «حزب الله» للقضاة.. نواب أمريكيون: حكومة لبنان مسؤولة عن سلامتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أن وجه حزب الله تهديدات بشكل علني وواضح للقاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى تعلق التحقيق في الانفجار، دعا عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة اللبنانية إلى الحفاظ على سلامة القضاة الذين يتولون التحقيق في الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي (2020)، مخلفا أكثر من 210 قتلى.

وأبدى بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قلقه من «دور حزب الله في الدفع بقرار تعليق هذا التحقيق الحساس».

كما شدد على نزاهة المحقق العدلي الناظر في ملف التفجير، القاضي طارق بيطار، معتبرا أنه قاض محترم، خدم بلاده لأكثر من عقد.

سلامة القضاة

واعتبر الموقعون على البيان أن الحكومة اللبنانية عليها الحرص على سلامة القضاة والمحققين، كي يكملوا واجباتهم وينهوا التحقيق.

وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، عن قلقه الكبير إزاء رضوخ الحكومة اللبنانية للضغوط السياسية وتعطيل تحقيق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ورأى البيان أن أقل ما تستحقه عائلات الـ219 ضحية الذين قُتلوا جراء هذه المأساة والفشل الحكومي الفاضح، هو تحقيق شامل ونزيه، فضلا عن المساءلة الكاملة للمسؤولين بغض النظر عن مناصبهم.

وقال ميكس: «بسبب التسييس الدائم، لقد قدت في آيار الماضي 24 عضوا في الكونغرس للدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في الانفجار والمسؤولين عنه».

وأقالت المحكمة العليا في لبنان القاضي الأول في وقت سابق من هذا العام بعد أن اتهم بالإهمال رئيس الوزراء وقت الانفجار، حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فينيانوس وغازي زعيتر.

الحزب يهدد

يذكر أن ضجة كبيرة أثيرت في لبنان في 21 أيلول الماضي، بعد أن أكدت إحدى الصحافيات أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، حمَّلها رسالة «فُهم منها أنها تهديد» للقاضي بيطار.

وأعلنت الصحافية لاحقا أنها تقدمت ببلاغ للنيابة في هذا الشأن، إلا أن القضية طمست، لا سيما أن أي مسؤول لم يعلق على الموضوع المريب.

أتت تلك الرسالة التهديدية بعد أن أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من الحزب، «بعد امتناعه عن المثول أمامه للاستجواب، رغم تبليغه موعد الجلسة وفق الأصول.

محكمة الاستئناف

والأسبوع الماضي علق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي بيطار، تحقيقاته حتى تبت محكمة الاستئناف في بيروت في دعوى الرد التي تقدم بها وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد تبلغ بيطار دعوى الرد التي تقدم بها المشنوق، وعلق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، بقبول الدعوى أو رفضها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم المشنوق، والذي كان قد حدد المحقق العدلي طارق بيطار موعدا لاستجوابه بصفة «مُدعى عليه»، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه بحجة أن القاضي قد تجاوز الدستور عبر مخالفة أحكامه وأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشنوق.