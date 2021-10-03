شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تدين اختراق الطائرات الحربية الصينية أجواءها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة، أمس السبت.

وأعرب وزير خارجية تايوان أمس، عن قلقه العميق إزاء العدد الأكبر من الانتهاكات اليومية للطائرات الحربية الصينية لأجواء بلاده الجمعة.

وغرد الوزير جوزيف وو على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «هل هو تهديد؟ بالطبع، من الغريب أن جمهورية الصين الشعبية لم تعد تشغل بالها باختلاق الأعذار».

كانت تايوان أدانت الصين في وقت سابق أمس، بسبب إرسال 38 طائرة حربية إلى داخل المجال الجوي لتايوان يوم الجمعة، في أكبر عملية اختراق للمجال الجوي على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 25 طائرة حربية صينية، من بينها 18 طائرة مقاتلة طراز «جي 16» و4 طائرات مقاتلة طراز «سو 30» وقاذفتان طراز «إتش 6» وطائرة «يون 8»، دخلت في البداية المجال الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني للصين.

وتابعت الوزارة أنه تم رصد 13 طائرة أخرى، من بينها 10 مقاتلات «جيه 16» وطائرتان «إتش 6» وطائرة «كيه جيه 500» في المساء.

وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينج تشانج، للصحفيين أمس السبت، إن الصين «تقوم بشكل يائس ببناء قوتها العسكرية وتقويض السلام الإقليمي».