شكرا لقرائتكم خبر عن طاجيكستان تتحول إلى مركز للمقاومة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «فينانشال تايمز» البريطانية: إن طاجيكستان أصبحت مركزا للمقاومة في أفغانستان.

وبحسب تقرير للصحيفة، بينما كان المجتمع الدولي يتجادل حول ما إذا كان سيقبل بالنظام الجديد الذي تقوده طالبان في كابول، ظهرت طاجيكستان المجاورة كمنتقد للحكومة وكمركز للمقاومة الأفغانية.

وتابع التقرير: الآن أحمد شاه مسعود، نجل زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية وزعيم المقاومة في الحقبة السوفييتية أحمد شاه مسعود، وأمرالله صالح نائب الرئيس السابق والقائم بأعمال الرئيس، وعضو البرلمان عبداللطيف بيدرام، محميون في دوشانبي عاصمة طاجيكستان.

وأردف: يخشى الجيران الأفغان في آسيا الوسطى من أن يؤدي استيلاء طالبان على السلطة إلى إطلاق العنان للتطرف، وتحفيز تجارة المخدرات في المنطقة وزيادة تدفق اللاجئين، لكن بالنسبة لطاجيكستان بشكل خاص، فإن دعم الطاجيك الذين يشكلون مقاومة أفغانستان وواجهوا التمييز منذ فترة طويلة، أمر لا جدال فيه.

وأضاف: أشار رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، الشهر الماضي، إلى انسحاب آخر جيش للولايات المتحدة من أفغانستان، وإنهاء الحرب التي استمرت 20 عاما هناك، بقوله: «إن الثقل الإجمالي للآثار السلبية للانسحاب يقع على الدول المجاورة».

وحذر رحمن بقوله: «إذا تركنا الوضع دون اهتمام، فهناك خطر أن يتكرر الوضع في عام 2001»، في إشارة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة التي تسببت في تورط الولايات المتحدة بأفغانستان.

ومضى تقرير الصحيفة البريطانية يقول: لطالما كان تاريخ البلدين متشابكا، حيث سعى مئات الآلاف من الطاجيك، ثاني أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، إلى اللجوء إلى طاجيكستان خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وأردف: كدليل على العلاقة الوثيقة بين رحمن وقادة المقاومة، فقد منح الشهر الماضي وساما طاجيكيا رفيعا للراحل أحمد شاه مسعود لدعمه خلال الحرب الأهلية الطاجيكية، ودعم رحمن تحالف الشمال المعارض بقيادة مسعود خلال حكم طالبان في التسعينيات.

ووفقا للتقرير، قال دبلوماسيون غربيون في المنطقة، بشرط عدم الكشف عن هويتهم: إن رحمن قد يستخدم تهديد طالبان لتعزيز الدعم المحلي، كذريعة لمزيد من الإجراءات القمعية ضد أحزاب المعارضة وكمقدمة لمزيد من إجراءات مكافحة الإرهاب.

ومضى التقرير يقول: تستخدم الحكومة الأفغانية المنفية والمقاومة التي تقاتل طالبان في إقليم بنجشير بأفغانستان، عاصمة طاجيكستان دوشانبي كقاعدة للتخطيط لخطواتهم التالية.

ونقل عن بيدرام قوله: نخطط للإعلان عن مقاومة رسمية لطالبان في غضون شهر.

وتابع بيدرام: بالنظر إلى أن حركة طالبان مترددة في المشاركة في المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، فلا خيار أمامها سوى الانخراط في الحرب، نحن إما أن نقبل أو نقاوم الدولة المتشددة، لا شيء أهم بالنسبة لنا من الحرية، لا يمكننا تحمل العيش في الظروف التي نعيشها في ظل دولتهم.

وبحسب بيدرام، لدى المقاومة اتصالات جيدة جدا مع موسكو تتجاوز المستوى الوزاري.

وأوضح أن رحمن، الذي في السلطة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته المقبلة، ومن المتوقع أن يعزز إجراءات المقاومة.

ونقل التقرير عن خبير آسيا الوسطى في مركز «كارنيجي» موسكو، تيمور عمروف، قوله: «يمكن للمقاومة أن تعتمد على الدعم من موسكو»، وتدرك روسيا أن السيناريو المستقبلي الأكثر احتمالا لأفغانستان هو الذي تلعب فيه طالبان دورا مهما هناك، بينما لم تعد قوات المقاومة قادرة على استعادة قوتها حتى في بعض الدول.

وتابع التقرير: مع ذلك، يدعي أعضاء المقاومة أن الموارد الأفغانية مثل النحاس والليثيوم والحديد والألومنيوم توفر حوافز لموسكو.

ونقل عن بيدرام قوله: إنها أيضا حرب اقتصادية، الروس لا يساعدوننا دون مقابل، لكنهم يساعدوننا لأسباب اقتصادية.