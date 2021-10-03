شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا دولة مافيا في طريقها إلى الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية من أن دولة المافيا في فنزويلا تنزلق إلى الفوضى.

وبحسب مقال لـ «مويسيس نعيم»، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، و«فرانسيسكو تورو»، مؤسس كاراكاس كرونيكلز، فإن القصص والروايات المروعة التي يحكيها اللاجئون الفنزويليون من ولاية أبوري عن القصف الجوي وعمليات البحث من منزل إلى منزل من قبل الجنود الفنزويليين، تمثل قصة تلخص حال ذلك البلد.

وتابع الكاتبان: اندلعت حرب صغيرة في المنطقة، حرضت الجيش الموالي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضد الجبهة العاشرة، وهي فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك)، المجموعة الماركسية الكولومبية المتمردة التي تحولت إلى كارتل لتهريب المخدرات، قبل سنوات عبرت الحدود واستولت فعليًا على جزء من ولاية أبوري.

وبحسب المقال، لا تزال أسباب القتال يكتنفها الغموض وربما تكون ناجمة عن نزاع حول أرباح طرق تهريب المخدرات التابعة للجبهة العاشرة.

قدرة محدودةوتابع المقال: لكن نتيجة الاشتباكات كانت كاشفة أكثر، بل صادمة، حيث تبيّن أن قدرة الدولة الفنزويلية محدودة لدرجة أنها لا تستطيع طرد مقاتلي القوات المسلحة الثورية لكولومبيا، لتظل الجبهة العاشرة هي السلطة الفعلية في المنطقة على الرغم من استعراض حكومة مادورو قوتها النارية.

وحذر من أن المعارك في ولاية أبوري قد تكون علامة على أشياء قادمة، موضحا أن النظام الفنزويلي ليس مجرد دكتاتورية عسكرية، ولكنه مشروع إجرامي أيضًا.

ولفت إلى أن مادورو حوّل بلاده من دولة بيروقراطية إلى كونفدرالية فضفاضة لرؤساء القبائل الإجرامية، وهو زعيمهم.

وأضاف: عادة ما يكون مادورو قادرا على التحكيم في النزاعات بين الرؤساء، لكن في بعض الأحيان، كما هو الحال في أبوري، ينهار النظام وينفجر العنف.

وتابع: يدير جنرالات الجيش معظم عمليات التهريب اليوم، ويتحكم الجنرالات في كل شيء بدءًا من البنادق المجهزة جيدًا من تجار التجزئة المتميزين حيث يتوافر كل نوع من السلع المستوردة بسهولة مقابل الدولار الأمريكي إلى القطاعات الأكثر غموضًا، مثل التجارة الملطخة بالدماء في الكولتان، وهو عنصر أرضي نادر، من أدغال الجنوب.

ومضى يقول: العصابات الإجرامية الكولومبية، مثل الجبهة العاشرة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية وجماعة حرب العصابات المنافسة ELN المشهورة بوحشيتها، تعمل بالتعاون مع المسؤولين الفنزويليين وفي أحيان أخرى تتحدى السلطات.

وتابع: انتهى المطاف بالأعمال المربحة الأخرى لتسقط في أيدي مدنيين مقربين من النظام، ومثل هذه الشخصيات قادت طفرة البناء الراقي في المناطق الغنية في كاراكاس أو العمل مع العصابات التي على سبيل المثال تدير الأعمال اليومية تشغيل السجون وجني الأرباح الطائلة من خلال ابتزاز النزلاء بلا رحمة.

وأوضح أن دولة مافيا مثل فنزويلا تبدو مستقرة من يوم لآخر، لكنها بطبيعتها متقلبة كما يعرف اللاجئون أبوري جيدا.

اتحاد المجرمينوأشار إلى أنه رغم أن مراكز الفكر والدبلوماسيين في واشنطن يتساءلون عن كيفية دفع النظام نحو الديمقراطية، لكن السؤال الحقيقي الذي يواجه فنزويلا الآن هو أكثر كآبة: هل سيبقى اتحاد المجرمين الذي يقوده مادورو متماسكًا بما يكفي لتجنب الصراع الداخلي، أم أن مستقبل فنزويلا يشبه إلى حد كبير حاضر أبوري، حيث تشن العصابات المسلحة حروبًا على النفوذ تغرق البلاد في عنف فوضوي؟

ولفت المقال إلى أن مأزق فنزويلا لا يبدأ من وضع ولاية أبوري، وإنما من وهْم الحياة الطبيعية الذي يجري الترويج له بين ناطحات السحاب في العاصمة كاراكاس.

ومضى بالقول: لقد ولت منذ فترة طويلة احتجاجات الشوارع الضخمة والتي تم قمعها بشكل قاتل في السنوات الأخيرة، كما ولت أيام المواجهة السياسية عالية المخاطر بين نظام مادورو والمعارضة السياسية الفنزويلية بقيادة خوان غوايدو.

وتابع: الفنزويليون مرهقون ويائسون، فشلت سنوات الاحتجاجات في الشوارع، التي اندلعت منذ 2002 إلى 2017، في تحقيق تغيير سياسي ملموس، وبعد أن تحطمت آمالهم، ينظر العديد من الفنزويليين إلى قيادة المعارضة بتشكك وغضب عميقين، في الوقت نفسه، دفعهم يأسهم إلى النزوح الجماعي إلى خارج البلاد.

وأردف: من الواضح أن الأولوية القصوى للمسؤولين الفنزويليين عندما يجلسون لإجراء محادثات مع ممثلي المجتمع الدولي كانت دائمًا التخفيف من العقوبات الفردية المفروضة عليهم، ويبدو أن زعماء النظام يهتمون أكثر بحريتهم في السفر وحيازة الممتلكات حول العالم أكثر من اهتمامهم بمصاعب الفنزويليين العاديين.

وأضاف: بمرور الوقت، أثبتت أساليب القمع المستوحاة من كوبا، التي استخدمت ضد غوايدو وحلفائه فعاليتها الوحشية، تدريجيا، تضاءلت ثقة الناس ودعمهم لحكومة غوايدو المؤقتة.الحليف الأقوىوأوضح أن كوبا لا تزال الحليف الأقوى والأكثر أهمية لمادورو، لا سيما في ظل رفض الصين وروسيا مساعدته، حيث يرى البلدان أن فنزويلا معادية للولايات المتحدة هي ورقة جيوسياسية مفيدة، وقد وفرا في الماضي الغطاء الدبلوماسي والمساعدة الأمنية للنظام، لكن لا أحد منهما مهتم بصب الموارد فيها.

وأردف: أثبت الحلفاء الفنزويليون الآخرون، مثل إيران وتركيا، أنهم أكثر فائدة، حيث أرسلا شحنات البنزين وبعض السلع التامة الصنع أو ساهما في إعادة تدوير وغسل ذهب فنزويلا، لكن أي تحالف أوسع مع هاتين الحكومتين البعيدتين يكون دائمًا محدودًا، حيث تفتقر طهران وأنقرة إلى القدرة والإرادة لإنقاذ كاراكاس من كارثتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا يجعل من كوبا حليف مادورو الذي لا يتزعزع، مضيفا: في الواقع، فنزويلا تحت الاحتلال الكوبي الخفي، يبدو أن مادورو يثق في المسؤولين الكوبيين أكثر من ثقته بمسؤوليه، حيث يعمل الأشباح الكوبيون في استخباراته داخل القصر الرئاسي، مما يعني أن هافانا تعرف ما يحدث في فنزويلا أكثر مما يعرفه معظم المسؤولين الفنزويليين.

وتابع: يبدو أن مادورو يعطي الأولوية لاحتياجات كوبا على احتياجات بلاده، كما يتضح من حقيقة أن فنزويلا استمرت في تزويد كوبا بالطاقة طوال هذه الأزمة، حتى في الوقت الذي شهد فيه سائقوها نفاد محطات الوقود.

وأكد أن فنزويلا مشكلة غير قابلة للحل، موضحا أن إصرار المجتمع الدولي على التفاوض من أجل انتخابات حرة ونزيهة، على وجه الخصوص، يبدو حسن النية ولكنه مضلل.

وأوضح أن هذا لا يعني أنها محصنة ضد الضغوط الخارجية، لذلك يتعين على واشنطن تعبئة الديمقراطيات مثل إيطاليا وإسبانيا لفرض عقوبات على رموز النظام، الذين يجدون في تلك البلدان ملاذا لهم ولأموالهم.