شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحذر من تقسيم ليبيا.. وتدعو أوروبا للتحرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي، من أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا إلى منطقتي نفوذ خاضعتين لروسيا وتركيا.

وقال مينيتي في مقابلة نشرتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية: إذا لم نتحرك بشكل عاجل، سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في ليبيا، وإذا لم تعقد الانتخابات فإن مخاطر تصاعد التوتر مجددا كبيرة جدا.

وأضاف مينيتي: هناك احتمال لتقسيم ليبيا إلى منطقتي نفوذ، إحداهما تركية والأخرى روسية، وتكرار النموذج السوري، كما ستكون هزيمة ثقيلة لأوروبا وقد نرى أفغانستان أخرى.

على صعيد متصل، دعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وبحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، أمس السبت، عقد لقاء تشاوري الخميس والجمعة الماضيين بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في العاصمة المغربية الرباط من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر المقبل.

وقال البيان الذي صدر مساء الجمعة، إن هذه اللقاءات جرت في ظروف «ودية وأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، ودعا المشاركون في اللقاءات المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.

وشدد البيان على أن هذه اللقاءات عقدت «إدراكا لما تحتاجه المرحلة الحالية في تاريخ ليبيا من تضحيات في سبيل تجاوز الخلافات القائمة للعبور بليبيا إلى بر الأمان، واستشعارا لأهمية العملية الانتخابية وضرورة الانتقال بليبيا إلى مرحلة دائمة ومستقرة».

ولفت البيان إلى «روح التوافق التي تسود مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي يجسده الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015».

وبحسب البيان، حضر الاجتماع الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وانطلقت الخميس بالعاصمة المغربية فعاليات اللقاء التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الانتخابات، بحضور مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة.

من جهته، جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تأكيده على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جاء ذلك خلال استقباله السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي، مساء الجمعة في مدينة القبة، وشدد صالح على ضرورة إعادة الأمانة للشعب الليبي صاحب الحق في اختيار من يحكمه بإرادته الحرة دون وصاية من أحد.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزير الخارجية الليبي السابق عبدالهادي الحويج، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسلم السفير الجزائري لدى ليبيا رئيس البرلمان الليبي رسالة خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، تركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.