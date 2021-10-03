عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صفقة أسلحة بين الهند وروسيا تسبب صداعا لبايدن

الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365

تواجه استراتيجية إدارة بايدن في المحيط الهادئ اختبارا كبيرا عندما تنفذ الهند صفقة منظومة "إس-400" الروسية بقيمة 5 مليارات دولار.



ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية يتوقع أن تؤدي الصفقة التي ستوقع في وقت لاحق من هذا العام، إلى فرض عقوبات أمريكية على الهند في وقت تحاول فيه واشنطن التقارب مع نيودلهي.

ووفقا للصحيفة، كانت صفقة شراء خمسة أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400 مصدر قلق في واشنطن، لكن مع توقع التسليم في ديسمبر/كانون الأول سيضطر البيت الأبيض إلى النظر في كيفية إدارة العلاقة المعقدة بين البلدين.

وبموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، الذي صدر عام 2017 بدعم واسع في الكونجرس، تعاقب الدول على عقد صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

حتى الآن، فإن الدولتين الوحيدتين الخاضعتين للعقوبات بموجب القانون هما تركيا والصين، اللتين اشترتا نظام S-400 المقرر وصوله إلى الهند. وهي سابقة يمكن أن تضع إدارة بايدن في موقف حرج مع حليف رئيسي.

يبدو أن حكومة ناريندرا مودي اتخذت قرارا بالمضي قدما في إتمام الصفقة، و"لم تظهر أي مؤشرات على التراجع خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من التهديدات بالعقوبات"، وفقا لسمير لالواني، الزميل البارز في مركز استراتيجية آسيا.

ولطالما كانت الهند أحد مستوردي الأسلحة القادمة من أمريكا وروسيا وفرنسا وإسرائيل على مدى عقود.

لكن الإدارات المتعاقبة في واشنطن حاولت في السنوات الأخيرة إبعاد الهند عن المعدات الروسية، محققة مكاسب مهمة. لكن روسيا لا تزال مصدرا لعدد من القطع الحربية الرئيسية للهند، حيث تبيع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والسفن الحربية للقوات المسلحة الهندية.

رغم ذلك، فإن نظام الدفاع الجوي S-400 يلوح في الأفق.

صدر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات عام 2017 ردًا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وكان يهدف إلى منع الدول من شراء المعدات الروسية مع معاقبة صناعة الأسلحة في البلاد أيضا، بيد أنه نظرا لحجم صادرات الأسلحة الروسية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ عملت إدارتا ترامب وبايدن على موازنة القانون بدلا من استعداء الحلفاء الذين لديهم تاريخ طويل في شراء المعدات الروسية.

تعد الهند جزءا أساسيا من عملية التوازن تلك، وسيكون لطريقة تعامل الولايات المتحدة مع صفقات الهند مع روسيا تأثير على كيفية توقع الدول الأخرى طريقة التعامل معها.

قال مسؤول بارز في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مشتريات الهند الدفاعية المخطط لها من روسيا ليست سرًا، لكننا "نحث جميع حلفائنا وشركائنا على التخلي عن المعاملات مع روسيا التي تخاطر بفرض عقوبات". بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.