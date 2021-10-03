مصرع موظف وإصابة آخر في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي موظف مصرعه وأصيب أخر، إثر اصطدام سيارة بهما خلال استقلالهما دراجة آلية "موتوسيكل" على طريق عزبة المفتي دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعي، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال جثة متوفى ومصاب، إثر ادعاء اصطدام سيارة بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية بطريق عزبة المفتي، وفر قائدها هاربًا.

انتقل فريق من البحث الجنائي لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء استقلال كلًا من "محمد.ج.ح"، 27 عامًا، موظف، ومقيم دائرة المركز، مصاب بنزيف داخلي بالمخ وكسور متعددة بالجسم، وتوفى فور وصوله للمستشفى، و"محمد.ع.ح"، 14 عامًا، طالب، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لدراجة نارية بدون لوحات معدنية بطريق عزبة المفتي دائرة المركز، اصطدمت بهما سيارة وفر قائدها هاربًا تاركًا السيارة.