تحرير 22 محضرًا بسبب مخالفة إجراءات كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور بدمياط، حملة موسعة ضمت مسئولي إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، مساء اليوم السبت.

واستهدفت الحملة متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن تغريم ٢٢ شخصا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله ١١٠٠جنيه، بعد تحرير المحاضر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، على استمرار الحملات لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة الجميع بالالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة حفاظا على الصحة العامة.