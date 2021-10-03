بعد ضبطها.. إيداع 60 قطعة أثرية في المخزن المتحفي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أمرت النيابة العامة ببني سويف بإشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام لنيابات بني سويف، تشكيل لجنة من الآثار بقيادة عمر زكي مدير عام الآثار ببني سويف، وكمال حسين كبير مفتشى غرب المحافظة، و أحمد محمد، و وليد محمدين مفتشين من هيئة الآثار بإشراف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، وجمال السمسطاوى مدير عام آثار مصر الوسطى، لفحص 60 قطعة أثرية، عثر عليها أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

ثبت من الفحص أن تلك القطع تعود للعصر العصر اليوناني الروماني، وجرى إيداعها المخزن المتحفي بإهناسيا بناء على توصية اللجنة، و موافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على فتح المخزن.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالى قرية "قاي" بدائرة مركز اهناسيا، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل باستخدام أدوات حفر و مواتير مياه.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وجرى ضبط 11 شخصا أثناء التنقيب، وبحوزتهم فأس، و2 كوريك، و 2 موتور غاطس".

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.