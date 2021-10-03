عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعوة مصرية.. وفد من قيادات حماس يصل القاهرة الأحد

الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت حركة "حماس" أن وفدا من قيادتها سيصل، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وتتولى القاهرة عددا من الملفات، بينها تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة والوساطة بين إسرائيل و"حماس" في ملف تبادل الأسرى، إضافة إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم في بيان: "بدعوة كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية، يتوجه وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى القاهرة غدا الأحد، للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة".

وقالت مصادر محلية في قطاع غزة، إن زعيم حركة "حماس" في القطاع يحيى السنوار سينضم إلى الوفد.

وكانت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أشارت إلى أن وفدا إسرائيليا زار مصر خلال الأيام الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زار القاهرة الشهر الماضي والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتدعم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الدور المصري في تثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية.