عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بنسبة نجاح 92%.. أسامة إمام يعتمد نتيجة هندسة البرمجيات بحاسبات حلوان

السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365

اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 لبرنامج هندسة البرمجيات وكانت نسبة النجاح 92%.



ومن المعلوم أن تخصص هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها.

وأفاد الدكتور أسامة إمام، بأن تخصص هندسة البرمجيات برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ نشاته عام 2006 على تطوير خطط وبرامج التعليم للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءًا من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات، وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج.

كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويلتحق الطالب بالتدريب المناسب منذ التحاقه من خلال شركات البرمجيات الكبرى، ما أضاف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة. وتتمثل شروط القبول في البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أو أي كلية حاسبات واجتياز المقابله الشخصية.

ويتم اخيار طلاب البرنامج بعد اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يجب أن يكون الطالب يتميز بصفات شخصية تاأله لدخول البرنامج وهذه المهارات هي:

1. القدرة على صياغة المشكلة.

2. القدرة على التحليل.

3. الإلمام بمبادئ علم الإحصاء.

4. القدرة على العمل الجماعي.

5. إجادة اللغة الإنجليزية.

ثم يتم تنمية هذه المهارات للطالب بعد التحاقه بالبرنامج لتجهيزه لسوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.