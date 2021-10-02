شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نفوق أطنان من الأسماك على شواطئ عمان بسبب إعصار «شاهين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تسببت موجات المد والجزر والتيارات المائية العنيفة الناجمة عن التغيرات المناخية المصاحبة لإعصار “شاهين” في نفوق كميات ضخمة من الأسماك وتجمعها على سواحل شواطئ عمان. ووثقت مقاطع مصورة أطناناً من الأسماك النافقة وقد رست إلى الشاطئ، بعد أن حملتها الأمواج العالية، ونشر حساب صحيفة “الشرق الكويتية” مقطعًا يوثق الظاهرة مصحوباً بالتعليق :”نفوق الاسماك في ولايه جعلان بني بوحسن مع اقتراب #إعصار_شاهين من السواحل العمانية”.

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