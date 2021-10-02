شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبدأ عمليات إخلاء في ولاية صحار مع اقتراب «شاهين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت سلطنة عمان في تنفيذ عمليات إخلاء، مساء اليوم، في ولاية “صحار” شمالي البلاد، بسبب اقتراب الإعصار “شاهين”.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تفعيل خطة طوارئ وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار “شاهين”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر “تويتر” إن الخطة تشمل إعداد جدول مناوبة للإداريين في خطة الطوارئ وللأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مخزون الديزل والغاز الطبي ومخزون المياه بالمؤسسات الصحية.